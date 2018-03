ALLERTA METEO. Probabile neve a Roma, domani scuole chiuse nella capitale

ALLERTA METEO NEVE ROMA – Prosegue il monitoraggio delle condizioni atmosferiche a Roma e in tutto il Lazio: l’ondata di gelo e neve proveniente dalla Siberia colpirà anche la nostra regione. Dopo il provvedimento di chiusura delle scuole in alcuni comuni dei Castelli Romani, è di poco fa l’annuncio di un’altra misura di prevenzione.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Dal comune è arrivata l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole per domani in tutta la Capitale: “E’ stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio”, si legge in una nota del Campidoglio. Rimarranno inoltre chiusi parchi comunali e cimiteri fino a cessata emergenza.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Il Prefetto Paola Basilone ha disposto il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate e per i trasporti e i veicoli eccezionali sugli interi sistemi viari delle province: autostrade, statali e provinciali. La decisione sarà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera sino a cessata emergenza. Al di là dei divieti per i mezzi pesanti si invita comunque alla massima attenzione sulle strade e a limitare gli spostamenti.

Marco Barbaliscia