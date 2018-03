Ancora guai per ‘El Loco’ Bielsa: dovrà risarcire il Lille per 300mila euro

MARCELO BIELSA LILLE RISARCIMENTO – Continua a fare notizia l’allenatore argentino Marcelo Bielsa e ancora una volta non per meriti sportivi. Il Tribunale di Lille ha condannato ‘El Loco’ a risarcire il suo ultimo club, il Lille, per 300mila euro.

IL FATTO – L’allenatore era stato esonerato dal club francese lo scorso 15 dicembre dopo aver lasciato il ritiro della squadra per recarsi in Cile a far visita ad un amico malato ma senza il permesso della società. A seguito dell’allontanamento Bielsa aveva chiesto un risarcimento pari a 18 milioni di euro, cifra equivalente all’importo previsto per il suo contratto. Il tecnico, vicino alla Lazio prima dell’arrivo di Simone Inzaghi, ha però perso la causa e dovrà pagare 300mila euro al Lille. L’avvocato del club ha così commentato a ‘Calcio e Finanza’ la vicenda: “Tutti i suoi sforzi non sono riusciti ad oggi. Siamo soddisfatti della decisione, ma la lotta non è finita. Rimane ora da difendere nel merito e lo faremo con la stessa energia”.

M.B.