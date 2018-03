Champions League, è 1 a 1 tra Chelsea e Barcellona: il Bayern dilaga contro il Besiktas

CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI OTTAVI – Non deludono le aspettative le due gare di andata degli Ottavi di Champions League andate in scena questa sera: a ‘Stamford Bridge’ finisce 1 a 1 il big match tra Chelsea e Barcellona mentre all’Allianz Arena il Bayern Monaco archivia il passaggio del turno, asfaltando per 5 a 0 i turchi del Besiktas.

CHELSEA-BARCELLONA – Succede tutto nella ripresa a Londra: il primo tempo si conclude a reti bianche, con il Barcellona che tiene maggiormente il possesso palla ma con il Chelsea che colleziona le occasioni da gol più pericolose, colpendo due pali con Hazard e Willian. Nella ripresa sono proprio i ‘Blues’ a portarsi in vantaggio al 62′ grazie al gol di Willian: il brasiliano riceve palla da Hazard sulla lunetta dell’area di rigore e lascia partire uno splendido destro che termina in rete. A un quarto d’ora dalla fine arriva però il pareggio del Barcellona con Lionel Messi, bravo a finalizzare un’azione tutta di prima dei suoi. Nuovo record per la ‘pulce’ che segna per la prima volta in carriera al Chelsea e rimanda alla gara di ritorno il discorso qualificazione.

BAYERN-BESIKTAS – Bastano invece 90 minuti al super Bayern Monaco per archiviare la qualificazione ai quarti di finale: i turchi resistono quasi per tutto il primo tempo ma poi crollano all’Allianz Arena e si lasciano trafiggere per cinque volte. A sbloccare il match è Muller al 43′, ben servito in area da Coman; dopo l’assist arriva anche il gol per l’ex Juventus che al 56′ raddoppia per i suoi. Al 66′ Muller firma la sua doppietta personale trafiggendo l’incolpevole Fabricio. Non poteva non partecipare alla fiera del gol il bomber per eccellenza dei bavaresi, Lewandowski, che tra il 79′ e l’88’ mette a segno due reti prima con un facile tapin e poi con un sinistro letale.

Marco Barbaliscia