CHELSEA. Paura per Kante: il francese sviene in allenamento, Conte lo esclude contro il City

ULTIME CHELSEA KANTE SVENIMENTO – Ancora paura sui campi di calcio dopo la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori: N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea, è svenuto durante un allenamento dei ‘Blues’ lo scorso venerdì. Subito soccorso dallo staff medico nello stesso centro sportivo, Kante ha ripreso conoscenza immediatamente ma è stato lo stesso mandato da uno specialista per effettuare una serie di test cardiologici che, fortunatamente, hanno dato tutti esito negativo.

RIPOSO PRECAUZIONALE – Il giocatore è quindi partito alla volta di Manchester dove ieri si è disputato il big match tra la squadra di Guardiola ed il Chelsea. I medici avevano dato via libera a mister Conte sull’utilizzo del francese ma l’allenatore, da poco venuto a conoscenza dei terribili fatti accaduti ad Udine, non ha voluto rischiare e ha lasciato a riposo il giocatore. Come riporta il ‘Telegraph’, il malore di Kante potrebbe essere dovuto al freddo straordinario che ha colpito l’isola inglese in settimana: il giocatore ha ripreso gli allenamenti e sabato dovrebbe partire titolare nella sfida di campionato contro il Crystal Palace.

M.B.