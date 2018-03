CRONACA. Blitz dei Carabinieri nella ‘Roma bene’: 21 arresti per spaccio ai Parioli

CRONACA ROMA SPACCIO PARIOLI – E’ stata portata a termine nella notte una maxi-operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di 21 persone nella cosiddetta ‘Roma bene’: 5 sono state fermate in flagranza di reato e 16 colpite da Ordinanza di Custodia Cautelare per i reati detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, porto clandestino e ricettazione di armi da sparo.

I FATTI – L’indagine è stata condotta nel quartiere ‘Parioli’ e, più nello specifico, in due locali notturni di Via Veneto nei quali sono stati sequestrati armi e droga. Lo spaccio era quotidiano: la cocaina veniva reperita in zone periferiche della Capitale, in particolare all’Alessandrino, La Rustica, al Casilino e a Montespaccato e poi rivenduta con metodi intimidatori per ottenere il pagamento dello stupefacente.

GLI ARRESTATI – Tra le persone coinvolte spicca il nome di Gaia Mogherini, nipote di Federica Mogherini, rappresentante dell’Unione per gli affari esteri. La ragazza, già arrestata in passato per fatti simili, è finita ai domiciliari con le accuse di cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti.

Marco Barbaliscia