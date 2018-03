EL, scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca: un poliziotto perde la vita

EUROPA LEAGUE ATHLETIC SPARTAK SCONTRI – Tragedia in Spagna alla vigilia della partita di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca: a pochi metri dello stadio ‘San Mames’ ha perso la vita un agente della Polizia Autonoma Basca impegnato nel separare le due tifoserie venute allo scontro.

I FATTI – Intorno alle 20 circa 150 supporter russi hanno fronteggiato alcuni ultrà spagnoli appartenenti all’Herri Norte, uno dei gruppi autonomi più violenti della regione spagnola. La Polizia Autonoma Basca si è trovata in mezzo al fuoco incrociato dei bengala e dei razzi lanciati dalle due opposte tifoserie e in questo clima di guerriglia l’agente ha accusato un doppio arresto cardiaco. Inutile il trasporto immediato all’ospedale: il poliziotto è deceduto nel tragitto. Per quanto riguarda i tifosi, invece, il bilancio è di quattro persone ferite e cinque arresti.

M.B.