ELEZIONI 2018. Alle 19:00 affluenza al 58,4%: Emilia Romagna, Umbria e Veneto dove si è votato di più

ELEZIONI 2018 – Dalle 7 alle 23 di oggi, 4 marzo 2018, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il parlamento con una nuova legge elettorale, il Rosatellum. Hanno diritto di voto per le elezioni alla Camera dei deputati tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni, mentre per il Senato tutti coloro che hanno compiuto 25 anni. Nel Lazio alle urne anche per votare il nuovo Presidente della regione: il centrosinistra sostiene il presidente uscente Zingaretti, l’avversaria più quotata viene dal Movimento 5 stelle, rappresentato da Roberta Lombardi, mentre in corsa per il centrodestra c’è Parisi. Lazionews.eu segue LIVE l’evento politico dell’anno.

ORE 20:30 – Arrivano i dati ufficiali sull’affluenza alle ore 19:00. Hanno votato il 58,4% degli italiani e le Regioni dove si è riscontrata maggiore presenza sono Emilia Romagna, Umbria e Veneto. Bandiera nera, invece, per Sicilia e Calabria: ci sono ancora circa due ore per recarsi alle urne.

ORE 19:00 – Secondo una nota del Ministero dell’Interno per il rinnovo della Camera il dato dell’affluenza è attestato sul 58% degli aventi diritto (circa 4200 comuni su 7958). A breve la comunicazione definitiva.

ORE 14.00 – Alle 12 l’affluenza, quando sono arrivati i dati di quasi tutti i comuni, è al 19,38 per cento. I dati più alti (oltre il 22%) in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Quelli più bassi in Sicilia, Calabria e Basilicata. Inoltre, come riporta ilfattoquotidiano.it, nelle Regioni Lombardia e Lazio ci si esprime per il rinnovo dei Consigli regionali e l’elezione del presidente della Regione. L’affluenza nel primo caso alle 12 è stata del 19,92%, mentre nel secondo del 16,53%.

ORE 13.00 – “Berlusconi sei scaduto”, ha urlato una ragazza del movimento di protesta Femen entrando nel seggio dove Silvio Berlusconi si è recato per votare. La contestatrice è stata poi portata via dalle forze dell’ordine.

ORE 12.30 – A Roma in un seggio dei Parioli il voto è stato sospeso per schede sbagliate per Camera e Senato; è stata svuotata un’urna e 36 elettori saranno chiamati per rivotare. Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese per un paio d’ore nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. File ai seggi anche a Milano. Errore sulle schede del Pd a Mantova ma si vota regolarmente.

ORE 10.00 – Nella notte sono state ristampate e ridistribuite 200mila schede elettorali a causa di un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 e Palermo 2. Qui, però, poco dopo le 8.30 è comunque riuscito a votare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (video) , nella sezione 535 della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà.

ORE 8.00 – E subito le prime polemiche: a Palermo a causa dell’errore nella stampa e nella consegna delle schede elettorali più di 200 sezioni alcuni seggi alle otto non sono ancora aperti. I cittadini vengono inviati a tornare più tardi, come riporta Repubblica.it.

ORE 7.10 – Aperti dalle 7 di oggi i seggi per le Elezioni Politiche del 2018, le operazioni di voto continueranno fino alle 23, poi si procederà con lo scrutinio. Nel Lazio e in Lombardia si vota anche per i consigli regionali e il presidente. Gli elettori chiamati alle urne per la Camera sono 46.604.925 di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, suddivisi in 61.552 sezioni. Gli elettori per il Senato, età minima 25 anni, sono invece 42.871.428, di cui 20.509.631 uomini e 22.361.797 donne. Per l’elezione della Camera dei deputati la scheda è rosa, per il Senato è invece gialla. Gli elettori italiani all’Estero hanno già votato per corrispondenza.