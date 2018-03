Il ‘Fenomeno’ Ronaldo non ha dubbi: “Rigiocherei quella partita del 5 maggio contro la Lazio”

INTER 110 ANNI RONALDO – L’Inter compie oggi 110 anni di storia: la società nerazzurra ha organizzato una festa per celebrare questo importantissimo anniversario chiamando diversi calciatori del passato che hanno contribuito a scrivere pagine gloriose della squadra milanese. Tra questi non poteva mancare il ‘Fenomeno’ Ronaldo, in lizza nella categoria attaccanti per entrare nella ‘Hall of Fame’ del club. Il brasiliano ha ricordato alcuni momenti della sua carriera all’Inter e detto la sua sulla situazione attuale dei nerazzurri.

5 MAGGIO – “E’ ancora un tasto dolente; se potessi rigiocherei quella partita contro la Lazio: potevamo vincere il campionato. Abbiamo sbagliato tutte le scelte, sarebbe bello riprovarci”.

CARRIERA ALL’INTER – “Sono molto contento di essere qui per l’occasione dei 110 anni dell’Inter. Essere proclamato miglior attaccante della storia di questo club è veramente un grande onore perché qui sono passati grandissimi giocatori. Qui ho imparato tantissimo, non solo come calciatore: sono arrivato giovane e sono cresciuto”.

FUTURO DA DIRIGENTE – “Adesso ho tanti altri progetti, sicuramente mi farebbe piacere tornare per aiutare l’Inter a crescere ancora”.