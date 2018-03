QUI MILAN. I rossoneri si godono una cena a Ponte Milvio: offre Calabria

QUI MILAN CENA CALABRIA – La neve a Roma ha sconvolto i piani di ‘Rino’ Gattuso: la squadra rossonera avrebbe dovuto, nella giornata odierna, iniziare le prove tattiche in vista dell’impegno contro la Lazio ma si è dovuta accontentare di esercizi in palestra. Nel pomeriggio circolavano alcune voci sull’allenatore del Milan che, per non perdere una sessione, girava nei dintorni dell’albergo che ospita i rossoneri in cerca di un campo. Allenamento o meno, la squadra questa sera si ritroverà in un ristorante in zona Ponte Milvio per festeggiare la vittoria di ieri contro la Roma.

PRIMA IL GOL POI LA CENA – Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, i rossoneri saranno tutti ospiti di Davide Calabria; il terzino azzurro, dopo aver siglato il gol del raddoppio con un bel pallonetto nella vittoria contro i giallorossi, ha deciso di offrire la cena a tutti i suoi compagni. Un momento di svago ed allegria per fare gruppo e ripartire in vista dell’impegno in Coppa Italia contro la Lazio.

M.B.