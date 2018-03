NAZIONALE. Buffon ci ripensa: con l’Italia fino al 2020?

NAZIONALE BUFFON ITALIA – Buffon-Nazionale, non è finita. Il portiere, secondo quanto riferisce Sky Sport, potrebbe continuare a vestire la maglia azzurra verso l’obiettivo Euro 2020. Niente di ufficiale, ma si va verso la convocazione per le due amichevoli di marzo, il 23 a Manchester contro l’Argentina e il 27 a Wembley contro l’Inghilterra. In panchina ci sarà Gigi Di Biagio, ct ad interim.. L’obiettivo potrebbe essere l’Europeo 2020 con partita inaugurale a Roma e finale a Londra, quando avrà 42 anni.

M.S.