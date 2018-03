NAZIONALE. Di Biagio fa chiarezza sul discorso Buffon: “Lo vorrei con noi perché ho bisogno di lui”

NAZIONALE DI BIAGIO BUFFON – Continua a tenere banco la mini-telenovela scoppiata a Coverciano e che vede protagonisti il neo commissario tecnico Di Biagio e il capitano azzurro Gigi Buffon. Alcuni giorni fa l’allenatore aveva dichiarato che avrebbe voluto nella spedizione anche il numero 1 juventino per non far coincidere l’ultima partita in Nazionale del portiere con l’eliminazione dal Mondiale contro la Svezia. Dichiarazioni che avrebbero scosso Buffon, creando del diverbio tra i due. Ma oggi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’ per fare chiarezza sulla questione.

RAPPORTO DI BIAGIO-BUFFON – “”Con Gigi ci siamo sentiti anche stamattina e siamo d’accordo su ogni punto perché al centro di tutto c’è il bene della Nazionale: qui nessuno sta facendo un favore a Gigi, io vorrei che fosse con noi perché ho realmente bisogno di lui sia tra i pali sia in altri contesti. Leggere cose diverse da quanto qui detto non mi infastidisce perché ognuno fa il proprio lavoro, però non sono considerazioni reali”.