Olimpiadi invernali, Sofia Goggia nella storia: oro nella discesa

SOFIA GOGGIA OLIMPIADI INVERNALI – Non solo calcio nel nostro bellissimo Paese. Anche le Olimpiadi Invernali ci stanno dando molte soddisfazioni: l’ultima medaglia arriva da Sofia Goggia che nella discesa ha conquistato uno storico oro. In questa disciplina è il primo oro femminile e il secondo in assoluto per l’Italia dopo quello di Zeno Colò a Oslo nel 1952. La Goggia ha vinto l’oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang anticipando di nove centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel.

GOGGIA SULL’ORO – “Non ho fatto errori. Ho pensato solo a fare il meglio e a fare una discesa perfetta. Sono davvero felice di come ho sciato, è stata una grande gara. È incredibile” ha detto la Goggia subito dopo la gara.

J.C.