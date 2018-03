Precipita aereo a Mosca: 71 morti, si ricercano le cause della tragedia

MOSCA – Partito da Mosca città, precisamente dall’areoporto Domodedovo, l’aereo di linea Antonov an-148 della compagnia Saratov Airlines e diretto ad Orsk, al confine col Kazakistan, si è schiantato poco dopo il decollo, ad Argunovo, una località nella regione di Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Il velivolo, un Antonov An-148, era diretto verso Orsk, città negli Urali, e si è schiantato nel distretto di Ramensky, fuori Mosca, poco dopo essere decollato dall’aeroporto Domodedovo della capitale russa. Il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov afferma che sarà necessario “svolgere i test del dna prelevando materiale genetico dai parenti” per identificare le vittime. Il sito gazeta.ru scrive che il pilota aveva riferito di un guasto e chiesto il via libera per un atterraggio di emergenza.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Secondo una fonte citata dall’agenzia Interfax il velivolo si sarebbe scontrato con un elicottero del servizio postale. L’ufficio stampa delle poste russe, citato dalla Tass, ha tuttavia in seguito smentitoche uno dei propri mezzi aerei sia rimasto coinvolto nel disastro.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 – Non ci sono superstiti tra i passeggeri dell’Antonov an-148 della compagnia Saratov Airlines. Secondo Interfax, l’aereo si sarebbe scontrato con un elicottero del servizio postale poco dopo il decollo.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 – Settantuno le persone a bordo, sessantacinque passeggeri e sei membri dell’equipaggio: secondo quanto riportato da ‘repubblica.it’, ci sono pochissime speranze di trovare superstiti.

