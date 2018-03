PREMIER. West Ham, torna l’incubo ‘Hooligans’: che paura durante la partita contro il Burnley

PREMIER LEAGUE WEST HAM BURNLEY INVASIONE – Torna l’incubo ‘Hooligans’ sui campi della Premier League: il West Ham non sta attraversando un buon momento di forma e i risultati tardano ad arrivare. Oggi, durante la partita casalinga contro il Burnley, alcuni tifosi hanno perso la testa e sono riusciti a fare invasione di campo.

I FATTI – E’ il 66′ di gioco quando la squadra ospite passa in vantaggio: due supporter sono riusciti a scavalcare le barriere e ad entrare in campo. Uno dei due è stato placcato dal capitano del West Ham, Mark Noble, per poi essere consegnato agli steward, mentre l’altro è stato portato via direttamente dagli addetti alla sicurezza. Dopo alcuni momenti di panico la sfida è potuta proseguire: per la cronaca il Burnley ha vinto per 3 reti a 0 condannando la squadra di casa al 16esimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona salvezza.

Marco Barbaliscia