SERIE A, Juventus-Atalanta rinviata: la data del recupero dipende dalla Champions

SERIE A JUVENTUS ATALANTA RINVIO – E’ ufficiale il rinvio della partita tra Juventus e Atalanta: la tempesta di neve che si è abbattuta su Torino tra le 17 e le 18 di questo pomeriggio non ha permesso il corretto svolgimento della gara. L’arbitro Mariani di Roma ha deciso così per il rinvio.

IL RECUPERO – La notizia interessa la Lazio in quanto il prossimo impegno della Juventus in campionato sarà proprio contro i biancocelesti. La squadra di Allegri arriverà quindi all’appuntamento con una gara in meno sulle gambe, notizia non da poco viste le tante partite giocate negli ultimi giorni. La data del recupero di Juventus-Atalanta sarà invece decisa in base al passaggio del turno o meno dei bianconeri in Champions League.

Marco Barbaliscia