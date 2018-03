Stendardo lascia il calcio: “Una decisione a cui stavo pensando da tempo”. E sul futuro…

GUGLIELMO STENDARDO ADDIO CALCIO – Guglielmo Stendardo lascia il calcio giocato: il difensore napoletano classe 1981 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrale, attualmente al Pescara di Zeman in Serie B, è un ex Lazio: con i biancocelesti ha giocato dal 2005 al 2008, collezionando 52 presenze e 4 gol e in seguito dal 2009 al 2012, con 33 presenze e 2 reti.

LA DECISIONE – Stendardo, in conferenza stampa, ha annunciato in diretta il suo addio al calcio, spiegandone le motivazioni: “Chiudo col calcio giocato: già stavo preparando questa uscita da qualche tempo. Ringrazio Pescara e tutta la tifoseria e mi dispiace non aver potuto dare un contributo. Ringrazio il Presidente per l’onestà e la sincerità con cui si è sempre rapportato”.

IL FUTURO – “Non vado via da Pescara” continua l’ormai ex difensore napoletano: “Sono avvocato e in futuro vorrei tutelare gli interessi dei calciatori. Resterò a Pescara a vivere, è una città nella quale mi trovo a meraviglia”.

Marco Barbaliscia