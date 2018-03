Torna in campo la Champions League: le gare di oggi e domani

CHAMPIONS LEAGUE PROGRAMMA OTTAVI – Torna in campo la Champions League: tra questa sera e domani si concluderà il programma delle gara di andata degli Ottavi di finale. Quattro le partite che verranno disputate in questi due giorni: vediamo nel dettaglio cosa ci attende.

Martedì 20/02

Ore 20:45 Bayern Monaco-Besiktas – I tedeschi partono da favoriti nella sfida ai turchi del Besiktas: mister Heynckes dovrà però fare a meno di Neuer, in porta giocherà Ulreich. In avanti tanta qualità con James Rodriguez a supporto di Muller, Lewandowski e l’ex Juventus Coman. Il Besiktas è una delle sorprese della fase a gironi: tra i turchi diverse conoscenze del calcio italiano come Medel e Quaresma, entrambi con un passato nell’Inter.

Ore 20:45 Chelsea-Barcellona – E’ sicuramente la sfida più appassionante della settimana europea: i ‘Blues’ guidati da Antonio Conte cercano l’impresa contro la squadra di Valverde che in avanti, vista l’indisponibilità di Coutinho, schiera Paulinho a supporto di Messi e Suarez. Il Chelsea, privo di David Luiz e Bakayoko, proverà a fare risultato davanti al proprio pubblico: mister Conte sceglie gli ex Fabregas e Pedro a centrocampo mentre in avanti Morata farà coppia con il belga Hazard.

Mercoledì 21/02

Ore 20:45 Shakhtar-Roma – Domani sera sarà il turno dei giallorossi, ultima squadra italiana a scendere in campo in questo programma degli Ottavi. Mister Di Francesco si affida ai ‘soliti undici’ con Under, Dzeko e Perotti a guidare l’attacco; gli ucraini, dal canto loro, sono una squadra molto temibile, soprattutto in casa. Dopo aver eliminato il Napoli nella fase a gironi, proveranno a ripetersi con la Roma: l’allenatore Fonseca punta sull’esperienza di Fred a centrocampo e il talento di Ferreyra in avanti.

Ore 20:45 Siviglia-Manchester United – Dulcis in fundo la partita che vedrà protagoniste le vincenti delle ultime due edizione dell’Europa League. Tante le conoscenze del calcio italiano in casa Siviglia a partire dall’allenatore, Vincenzo Montella: in campo, invece, tanti ex della Sampdoria tra cui Correa e Muriel. Mourinho vuole una prestazione convincente dai suoi già in questo primo atto della sfida: distante 16 punti dalla prima in campionato, la Champions League rimane l’obiettivo primario per la stagione degli inglesi. Per questo il tecnico ex Inter si affiderà ai titolarissimi con Pogba a centrocampo e la coppia Sanchez e Lukaku in avanti.

Marco Barbaliscia