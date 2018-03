Un super Alisson tiene in piedi la Roma che poi dilaga nella ripresa: all’Olimpico è 3 a 0 con il Toro

SERIE A ANTICIPO ROMA TORINO – Allo stadio ‘Olimpico’ di Roma prende il via la 28esima giornata di Serie A: la squadra di Di Francesco ospita il Torino alla ricerca di tre punti fondamentali nella corsa Champions. Nel primo tempo i giallorossi soffrono l’intraprendenza ospite e solo un super Alisson salva i giallorossi dalla capitolazione. Al 34′ vi è l’occasione più grande per i ‘Granata’ con Iago Falque che, in area, fa partire un sinistro a giro sul quale il portiere di casa è miracoloso; al 43′ è ancora l’estremo difensore a salvare su un tiro pericoloso di Acquah. La Roma sembra alle corde ma nella ripresa si assiste a tutt’altra gara: la squadra di Mazzarri concede spazi ai giallorossi che prendono coraggio e al 56′ trovano il vantaggio con Manolas: Florenzi confeziona un cross perfetto per la testa del greco il quale, dimenticato da tutti, stacca altissimo e batte Sirigu. Da li in poi la partita è in discesa, il Torino non è più minaccioso e De Rossi raddoppia al 73′: Nainggolan è intelligente nel mettere in area un pallone alto sul quale il capitano giallorosso, in spaccata, anticipa tutti e sigla il gol del 2-0. Nel finale gloria anche per Pellegrini, bravo a concludere nel migliore dei modi un contropiede da lui stesso iniziato e a fissare il punteggio sul definitivo 3 a 0.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA – Vittoria importante per la Roma che si porta a 56 punti e allunga su Lazio e Inter in attesa delle partite della domenica: i giallorossi ora sono soli al terzo posto e possono preparare con la giusta fiducia la gara di ritorno degli Ottavi di Champions League.

