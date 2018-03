ACCADDE OGGI. L’iniziativa non basta, la Lazio resta a secco contro l’Atalanta

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 10 febbraio 2001. Finisce in parità e a reti inviolate la gara tra Lazio e Atalanta. L’iniziativa non è certo mancata alla squadra campione d’Italia ma quello che viene meno è il gol, che aveva in Hernan Crespo un nome ed un cognome. Erano riposte nell’autore delle sette reti nelle ultime quattro vittorie di Zoff (Udinese, Inter, Fiorentina e Lecce) le speranze di una vittoria, ma in questa occasione l’argentino non è andato oltre un colpo di tacco parato da Pelizzoli e la Lazio non è riuscita a vincere una partita tutto sommato poco brillante. Si interrompe così la striscia di risultati positivi dei biancocelesti. All’Atalanta di Valvassori il merito di non permettere a Nedved e compagni di ottenere il quinto successo di fila e di aver difeso al meglio la sua porta negando per la prima volta in stagione di far gol alla Lazio.

SPORT – 10 febbraio 1992. Il pugile Mike Tyson viene condannato per lo stupro di Desiree Washington.

STORIA – Il 10 febbraio del 2005, per la prima volta, avviene la celebrazione delle vittime delle foibe, in quello che sarà chiamato “Giorno del ricordo”. In questa data infatti è stata istituita, con la legge del 30 marzo 2004 n.92, come solennità nazionale. Essa vuole conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. In questo giorno viene rilasciata inoltre una medaglia commemorativa ai parenti delle vittime dell’Istria, Fiume e Dalmazia o delle province dell’attuale confine orientale dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947.

M.L.