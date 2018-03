Allan vs Leiva, la partita non s’è persa a centrocampo (FOTO)

NAPOLI LAZIO LEIVA ALLAN – La Lazio esce ridimensionata dal San Paolo, ma non il centrocampo. Anzi. In quella zona del rettangolo verde di gioco, casomai, ci stava costruendo il successo nella prima frazione di gioco. Parolo in versione sette polmoni, Leiva la solita lavatrice, che trasforma palloni sporchi in panni dall’olezzo di bucato, per non parlare di Milinkovic, maestoso per quarantacinque interminabili minuti. Di contro, Jorginho ha trovato la cura di fosforo soltanto all’intervallo, Hamsik ha dovuto far posto ad un ben più inspirato Zielinski ed Allan ha tratto giovamento dal nuovo assetto.

ALLAN-LEIVA – Finché la Lazio è stata in partita, il derby brasiliano l’ha stravinto il biancoceleste. Allan è rimasto ingabbiato nell’asfissiante trama capitolina, non riuscendo né a rompere, né a creare gioco. La trasformazione, però, è avvenuta nella ripresa, col Napoli che ha divorato il campo, costringendo la Lazio a rintanarsi dalle parti di Strakosha. Leiva, inoltre, dopo aver preso quell’ammonizione che evitava da mesi e che lo costringerà a saltare il Verona, si è risparmiato l’ultima fetta di partita, lasciando spazio a Caicedo.

I NUMERI – Vuoi per un minutaggio leggermente superiore, vuoi per un secondo tempo a senso unico, il confronto, però, lo stravince Allan. 92 palloni giocati contro 50 e 6-3 quelli recuperati, cui vanno però aggiunti gli 11 persi (non pochi), contro i soli 5 di Leiva. Al centrocampista napoletano va anche il confronto sulla percentuale realizzativa dei passaggi (85,1% vs 80,6%) e sul numero di punizioni guadagnate (3-1). Sorride al biancoceleste, invece, e non ci stupisce data la “garra” che mette in ogni partita, il dato sui contrasti vinti (60% contro 33,3%).



Heatmap ‘CdS’ Allan



Heatmap ‘CdS’ Leiva

Giordano Grassi