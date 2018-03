Continua la preparazione in vista del Napoli. Felipe Anderson sempre più un “caso”. E de Vrij…

NEWS DELLA GIORNATA – Il giovedì biancoceleste si apre con un ricordo. Non bisogna andare troppo indietro nel tempo per vedere ottenere il massimo risultato all’Olimpico contro Capello.

NAPOLI-LAZIO – Alla vigilia della conferenza di mister Inzaghi, e nel giorno del 41° compleanno dell’ex Dabo continua a tenere banco il “caso” Felipe Anderson dopo le voci di un presunto durissimo scontro tra l’allenatore ed il giocatore, mentre la squadra prosegue a Formello la preparazione alla sfida di sabato sera contro il Napoli arbitrata da Luca Banti. Sarà una gara molto difficile per la Lazio che dovrà dare il massimo per recuperare il passo falso commesso contro il Genoa e non perdere posizioni in classifica in prospettiva Champions. Inter e Roma infatti sono in agguato. C’ è bisogno dunque di ripristinare la serenità nello spogliatoio in vista di questo match così speciale per l’ex Ciro Immobile considerando anche la sfida nella sfida a suon di gol con il “rivale” Mertens.

LAZIO – Altro tasto dolente per i biancocelesti ha il nome di Stefan de Vrij. Periodo dunque non semplice per la squadra attesa da un vero e proprio tour de force tra gli impegni di campionato e quelli di Europa League. Intanto è nota la designazione arbitrale della prossima sfida che attende la Primavera contro la Fiorentina: le giovani aquile saranno infatti impegnate sabato pomeriggio. Intanto la Panini ha stilato una speciale classifica guidata da un ex laziale e nella serata odierna c’è stato un evento benefico organizzato da Suor Paola.

NAPOLI – Sarà un Napoli rimaneggiato quello che giocherà contro la terza in classifica visti alcuni grattacapi per mister Sarri ma di sicuro non mancherà il trascinatore Mertens. Intanto l’esterno del Napoli Mario Rui ha parlato della sfida che lo attende in un San Paolo più biancoceleste.

ALTRE NEWS – Mentre con la legge Melandri potrebbero cambiare gli scenari dei diritti tv, ci si prepara ai Mondiali di Russia con la probabile novità del Var nella Nazionale di Gigi Di Biagio potrebbe fare ritorno Mario Balotelli. Nell’ Under 17 però si sta facendo strada un giovanissimo biancoceleste. A proposito di giovani, il direttore generale della Figc, Michele Uva, afferma che bisogna investire sugli europei Under 21. Domenica sarà ancora ecologia per Roma e per i romani. Torna il consueto appuntamento con la rubrica “Senti chi parla… della Lazio”: clicca QUI per leggere tutti i commenti di opinionisti e giornalisti sul mondo biancoceleste.

M.L.