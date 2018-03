Dei sette gol segnati a Liverpool da Leiva, uno fu alla Steaua

FCSB LAZIO LEIVA – Stasera sarà uno dei pochissimi titolari schierati da Simone Inzaghi, in virtù della squalifica da scontare nel prossimo turno di campionato (lunedì, all’Olimpico con l’Hellas Verona). Lucas Leiva, così, ritroverà stasera la Steaua, stavolta con la denominazione ufficiale di FCSB, sette anni dopo averla affrontata, sempre in Europa League, con la maglia del Liverpool. Il confronto con la squadra di Bucarest, all’epoca, fu particolarmente fruttuoso per il centrocampista italo-brasiliano, dato che i Reds s’imposero 4-1 anche grazie ad un suo gol (il momentaneo 3-1, al 79′, 2′ dopo il suo ingresso in campo): uno dei soli sette segnati in dieci anni di avventura inglese.

Giordano Grassi