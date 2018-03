Desalbertacido (FOTO)

APPROFONDIMENTO LAZIO LUIS ALBERTO – Che non parta la caccia al colpevole, sia chiaro. Il momento è delicato e c’è bisogno di tutti, ma proprio tutti (capito Felipe?). Anche ieri sera, quando Simone Inzaghi ha dovuto togliere, per disperazione, Luis Alberto, la genialità del brasiliano sarebbe servita come il pane. Sono entrati, invece (e male), Caicedo e Nani, ancora non al top della forma. Dal portoghese ci si aspettava di più. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da un calciatore che ha vinto in carriera, da protagonista, Champions ed Europei, ma la luce è rimasta spenta.

SPAGNOLO IN CRISI – Esattamente come quella di Luis Alberto, fulminata da ormai quattro incontri consecutivi. Prestazioni in caduta libera, condizione atletica insufficiente, continuità sparita, genialità ovattata: l’uomo in più dei primi cinque mesi di stagione biancoceleste è entrato forse in riserva di benzina. I numeri dell’ex canterano del Barcellona sono, ad ogni modo, davvero impietosi: 0 occasioni da gol create, 0 passaggi-chiave, un solo tiro (ribattuto), appena il 64% di passaggi riusciti e solamente 34 palloni giocati (di cui 6 persi, quasi il 18%).

HEATMAP – L’aspetto più preoccupante, però, emerge dopo una rapida occhiata all’heatmap del ‘Corriere dello Sport’: tenendo presente il fatto che Alberto è stato in campo per 61 minuti, dei quali, i primi 45, di quasi totale dominio biancoceleste, fa effetto constatare come la sua posizione media focale sia all’interno della propria metà campo, con una sola, limitatissima, “zona verde” nella trequarti napoletana.

Il dato è confermato, e per certi versi aggravato, dalla touchmap: dei 34 palloni giocati, 15 sono nella propria metà campo ed uno sulla linea di centrocampo.

Finita qui? Manco per sogno. Basti pensare che, dei restanti 18, soltanto uno (oltretutto perso) è stato toccato nell’area di rigore partenopea. Torna presto Luis…

Giordano Grassi