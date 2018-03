Difesa colabrodo e meccanismi da ritrovare

APPROFONDIMENTO DIFESA LAZIO – C’era una volta la Lazio che viaggiava a mille all’ora, segnava a raffica e, sì, subiva forse qualche gol di troppo, ma il tutto perfettamente rapportato alla mole di gioco creato. Finché la squadra di Inzaghi è andata dritta per la propria strada, tutti i tasselli a disposizione hanno dato il loro, preziosissimo, contributo. Fino a Natale, quasi, Bastos è stato un giocatore importante, affidabile, sicuro. Esattamente come lo era stato Wallace fino all’infortunio, un girone esatto fa, nella gara d’andata col Napoli. Ma, all’interno del giocattolo, qualcosa si è rotto, o questo almeno è ciò che emerge alla luce delle otto reti incassate nelle ultime tre partite. Gare in cui, sul centro-destra, si sono alternati proprio i due difensori sopracitati, ma anche Martin Caceres, il tanto agognato acquisto di gennaio, protagonista, contro il Genoa, di due errori grossolani. La fase calda della stagione è iniziata e la difesa della Lazio inizia a traballare. Urge un intervento immediato.

Giordano Grassi