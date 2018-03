Europa League, l’esempio del Napoli e il pullman dello Steaua

APPROFONDIMENTO LAZIO FCSB – La vittoria col Verona ha rilanciato la Lazio, dopo la brusca frenata dell’ultimo mese. Appena il tempo di pareggiare il conto delle partite con le altre partecipanti della Serie A, che è già vigilia di Europa League. I biancocelesti sono chiamati alla prova del nove e devono decidere da che parte stare: dimostrare di puntare alla competizione, giocando contro un FCSB tanto buono, quanto alla portata, o seguire l’esempio del Napoli e spendere tutte le forze a disposizione sul campionato. La trasferta in Romania, seppur affrontata con una formazione ampiamente rimaneggiata, ha dimostrato che l’avversario è più debole e che all’Olimpico ribaltare l’1-0 non è una missione del tutto impossibile. L’ex Steaua accentuerà la gara dell’andata, piazzando il famoso pullman davanti la propria porta ed affidandosi in toto al contropiede. Pochi spazi, dunque: fondamentale, in casa Lazio, sarà far correre velocemente il pallone, caratteristica vista soltanto a sprazzi nel passato recente dei capitolini.

Giordano Grassi