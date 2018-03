FCSB-Lazio, quattro motivi per crederci

APPROFONDIMENTO FCSB LAZIO – Poche ore al calcio d’inizio di FCSB –Lazio ed entrambe le squadre mostrano i denti all’avversario, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia. Inzaghi si affiderà ad un turn-over importante, con quasi tutti i big lasciati a riposo (quattro, addirittura, non convocati): nessun problema per Ciro Immobile, che ha giocato appena 111′ in stagione nella kermesse continentale, tutti da subentrato, e ha già segnato due reti. Se in campo andassero numeri e statistiche, però, non ci sarebbe scampo per la formazione rumena che, su 13 confronti europei contro squadre italiane, non ha mai vinto (5 pareggi ed 8 sconfitte) e ha trovato la via della rete in uno solo dei match sopracitati. Per contro, la Lazio ha sempre segnato nelle ultime otto trasferte di Europa League, subendone tuttavia in nove delle ultime dieci.

Giordano Grassi