Felipe Anderson non convocato per il Napoli. Tutto pronto per il match con i partenopei. Luis Alberto esulta per il rinnovo

NEWS DELLA GIORNATA – La giornata della Lazio si apre con un ricordo: una vittoria a Firenze all’Artemio Franchi.

RINNOVO LUIS ALBERTO – Luis Alberto ha rinnovato fino al 2022: sui social il giocatore ha espresso tutta la felicità per aver continuare il percorso con la Lazio. Su Instagram lo spagnolo ha chiesto il parere dei tifosi per una questione legata a… i capelli!

LAZIO – Nonostante le sconfitte nelle ultime due giornate, la Lazio continua a raccogliere i consensi da parte del mondo del calcio. La squadra di Inzaghi, nonostante abbia problemi in difesa, ha centrato il miglior secondo risultato di sempre per quanto riguarda il numero di punti. Al team ha fatto i complimenti Bergomi. Intanto Strakosha continua a caricare la squadra per superare il momento difficile.

NAPOLI LAZIO – Tutto pronto per la prossima sfida con il Napoli: non sarà una partita facile contro la capolista con la difesa migliore del campionato. Per tentare di vincere Inzaghi si affida a Milinkovic. Per gli azzurri sicuramente recupererà anche Mertens, reduce da un problema. Sarri contro la Lazio farà 100 presenze con il Napoli: sembra però che l’allenatore non rinnoverà il suo contratto. Secondo Zoff, il Napoli è favorito contro la Lazio. Secondo Focolari invece la squadra di Inzaghi saprà dire la sua. Anche i tifosi biancocelesti potranno essere presenti durante la trasferta al San Paolo, come ha annunciato la società in una nota.

CASO ANDERSON – Dopo la partita con il Genoa è chiaro che tra Felipe Anderson e la Lazio ci sia un problema. Non è chiaro se arriverà il rinnovo o se le due parti decideranno di dividersi. Intanto Felipe oggi non si è allenato, ma ha fatto una seduta a parte in palestra. Sul caso ha parlato anche Diaconale. Il giocatore non sarà convocato per la partita contro il Napoli.

FIGC – Il commissario straordinario Fabbricini ha parlato degli striscioni degli ultras della Lazio contro Malagò e gli arbitri. Il commissario della Figc ha inoltre parlato del futuro ct della Nazionale.

DIRITTI TV – Continua la battaglia per i diritti tv della Serie A.

LAZIALI – Il ds dello Steaua ha detto che per Radu la partita di Europa League sarà un derby. La cessione di Mauricio sembra ormai certa: sicuramente andrà in Cina.

ALTRE NEWS – Lotito, candidato al Senato con Forza Italia, continua la campagna elettorale. Bertolacci ha raccontato che il suo sogno è giocare con Murgia. Per l’NBA, l’Oklahoma City ha vinto contro il Golden State. Candreva ha parlato dell’Inter e anche della Coppa vinta con la Lazio. Nonostante sia fuori rosa ormai da tempo, la Lazio non ha dimenticato il compleanno di Federico Marchetti, che oggi spegne 35 candeline. Zlatan Ibrahimovic ha rivendicato un premio che un tifoso gli deve… Giorgio Chiellini ha parlato del Mondiale senza Italia. Il Milan Primavera vincendo contro l’Atalanta è volato in finale di Coppa Italia contro il Torino.

Josephine Carinci