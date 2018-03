GLI ALTRI LAZIALI. Germoni debutta contro l’ex Parma, spettacolo Oikonomidis. Cercasi Minala

GLI ALTRI LAZIALI – La Lazio è un sogno per molti, soprattutto per i più giovani. La società biancoceleste, vincolata dalle nuove limitazioni FIGC per le rose delle squadre italiane, ha dovuto fare delle scelte sul mercato. Molti giocatori sono stati ceduti, mentre altri sono stati mandati in prestito. La redazione di Lazionews.eu vi terrà costantemente aggiornati sul rendimento di quei calciatori che, ancora di proprietà della Lazio, stanno cercando fortuna altrove.

PORTIERI:

Marius Adamonis (1997) – La Salernitana perde di nuovo in trasferta contro il Pescara 1-0, Adamonis in panchina lascia spazio a Radunovic.

DIFENSORI:

Luca Germoni (1997) – Finalmente Germoni: il difensore debutta con la maglia del Perugia proprio contro il suo ex Parma. La gara termina 1-1, il classe ’97 entra al 13′ del secondo tempo per sostituire Bandinelli e porta fortuna alla squadra di Breda che dopo un minuto passa in vantaggio con Cerri, che non esulta alla realizzazione del gol davanti i suoi ex compagni.

Lorenzo Filippini (1995) – Il Pisa pareggia 2-2 in trasferta a Prato, Gucher salva i nerazzurri che perdono dunque la possibilità di portarsi a meno cinque dalla capolista Livorno. Filippini gioca bene rendendosi pericoloso al 45′, quando un suo tiro potente da posizione defilata viene respinto da Sarr con i pugni.

Franjo Prce (1996) – L’Istra cade sotto i colpi del Rijeka, terza forza del campionato: finisce 4-0 per la squadra di casa, nettamente superiore. Prce, fresco di trasferimento dalla Lazio, viene subito schierato tra i titolari della difesa gialloverde. Una partita che di certo non ha messo in luce il biancoceleste in prestito.

CENTROCAMPISTI: