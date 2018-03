In difesa o indifesa?

APPROFONDIMENTO LAZIO – Trentatré. Tanti sono stati i gol subiti dalla Lazio in campionato nel corso di questa stagione. Per cercare di capire dove e come andare a migliorare i meccanismi del pacchetto arretrato, siamo andati ad analizzare ogni singola rete incassata, distinguendo però tra casa e trasferta. Tredici, pertanto, sono state le volte in cui gli avversari hanno esultato all’Olimpico, ben venti, invece, quelle nei diversi stadi italiani.

IN CASA – Dei tredici gol presi all’Olimpico, ben cinque sono arrivati da calcio da fermo: tre rigori, una punizione ed un angolo. Otto, invece, sono stati frutto di un’azione manovrata: quattro di destro, tre di sinistro ed uno di testa e, al tempo stesso, cinque da dentro l’area, tre da fuori.

FUORI – Se i numeri casalinghi sembrano equamente distribuiti e frutto del caso (tranne, forse, per quanto riguarda i tre penalty), in trasferta emergono invece alcune costanti: innanzitutto, due autogol (Lulic col Bologna e Wallace ieri sera), entrambi di destro, in scivolata. Poi, ben sedici su azione, di cui dodici da dentro l’area (tredici, se la rete di Mario Rui verrà assegnata a Zielinski), e dieci di destro. In pratica, una serie infinita di gol fotocopia. A questi se ne aggiungono quattro arrivati da fermo, dei quali tre sono calci di rigore: in totale, contando casa e trasferta, fanno addirittura sei.

Giordano Grassi