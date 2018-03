La Lazio impatta contro Cagliari e Var. Immobile trascinatore, Nani nervoso…

NEWS DELLA GIORNATA – La domenica dei biancocelesti si apre col ricordo di una grande vittoria con la Juventus. In attesa di vivere, chissà, giovedì una serata migliore, la Lazio inciampa a Cagliari, ancora una volta rimasta incastrata fra le maglie del VAR. Tare fissa gli obiettivi, Nani litiga con un tifoso nel viaggio di ritorno.

SERIE A – Una Lazio stanca, spenta, sfortunata, ma anche orgogliosa, grazie allo stratosferico Ciro Immobile, sempre più a caccia di record. Cagliari senza Joao Pedro, che rischia due anni di squalifica, ma si difende in conferenza, sostenuto dal Presidente Giulini. Calma apparente invece sul fronte de Vrij. La gara non può che aprirsi col ricordo di Astori, e con Romagna che cambia numero, per permettere il ritiro del 13. Poi, è solo tanto caos, dai 22 in campo, al pacchetto di arbitri. Sconcertati Inzaghi, Parolo e lo stesso Immobile.

EUROPA LEAGUE – Non rimane che apprestarsi alla probante trasferta di Kiev, senza tuttavia il seguito dei tifosi. Si gioca per vincere, d’altronde, nella capitale ucraina, la Lazio l’ha già fatto. Ci crede anche Marcolin. Da valutare Marusic e Caceres.

MERCATO – Mentre Anderson spegne le voci di mercato, l’ex ds del Cagliari Capozucca parla di un interesse della Lazio per il tecnico rossoblu Diego Lopez e per il giovane talento nordcoreano Han. Aumenta la concorrenza per Cristante, Luiz Felipe, invece, ad un passo dal rinnovo. Crespo intanto ricorda la dolorosa cessione di Alessandro Nesta al Milan.

Giordano Grassi