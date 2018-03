La Lazio torna a vincere, Immobile festeggia gli anni con due gol. De Vrij saluta, Inzaghi pensa all’FCSB

NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 20 febbraio, giornata di gioie e dolori in casa Lazio. Prima di tutto, però, tanti auguri a Ciro Immobile: il bomber napoletano compie oggi 28 anni. Sui social in molti hanno avuto un dolce pensiero per il numero 17, dai compagni alla società. Inoltre un ricordo in ottica Champions accompagna il risveglio dei biancocelesti.

THE DAY AFTER – Dicevamo di gioie e dolori: iniziamo dalle noti positive. E’ il giorno dopo la vittoria in campionato contro l’Hellas Verona. La Lazio ha disputato un’ottima gara, come sottolineato dalle pagelle dei quotidiani; la partita di ieri ha portato nuovi record sotto al Colosseo, sia individuali che di squadra. La doppietta di Immobile ha permesso all’attaccante napoletano di tornare in corsa per la Scarpa d’oro e di portarlo sul tetto d’Europa. Anche i bookmakers si arrendono alla forza del numero 17 che insieme ad altri due compagni è stato inserito nella ‘Top11’ della settimana. A fine giornata il vice di Inzaghi, Farris, ha analizzato il match contro il Verona.

DE VRIJ AI SALUTI – Chi invece aveva parlato prima della sfida agli scaligeri era stato il ds Tare, annunciando la triste notizia del mancato rinnovo di Stefan De Vrij. I tifosi hanno accolto con molto dispiacere e delusione l’annuncio, tanto che l’olandese, a fine giornata, ha pubblicato un post su ‘Instagram’ per manifestare tutti i suoi sentimenti e dire la sua sulla vicenda. Il futuro del difensore sarà quindi lontano da Roma, forse all’Inter ma anche dall’estero seguono con attenzione la vicenda: l’asta è appena iniziata. Ma la Lazio non deve distrarsi, anche perchè dopo domani si torna in campo, in Europa League.

LAZIO-STEAUA – Giovedì, all’Olimpico, arriva la Steaua Bucarest per il ritorno dei Sedicesimi di finale. Il mister dei rumeni, Dicà, promette battaglia mentre allo stadio si attendono parecchi tifosi sugli spalti, anche nel settore ospiti. Oggi, intanto, mister Inzaghi ha messo in atto le prime prove tattiche in vista della sfida che sarà diretta dall’arbitro Vincic.

LE ALTRE NEWS – Continua a tenere banco la vicenda della trasferta di Sassuolo vietata ai tifosi della Lazio, gara che sul campo vedrà l’assenza di Goldaniga, squalificato. Lotito ammonisce i tifosi della Salernitana mentre escono particolari drammatici su una partita del calcio brasiliano. 4 marzo, election day: il campionato di Serie A non si ferma; Stendardo dà l’addio al calcio mentre la Lazio segue un giocatore dell’Arsenal per la prossima stagione.

Marco Barbaliscia