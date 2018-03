E’ la vigilia di Napoli-Lazio. Brutta tegola per Sarri

NEWS DELLA GIORNATA – E’ stato un venerdì che si è aperto con un ricordo: la remuntada biancocelste.

NAPOLI-LAZIO – E’ vigilia per le due squadre che domani sera si incontreranno al San Paolo. Mentre le quote della vittoria biancoceleste sono alle stelle, oggi è stato il giorno della conferenza di mister Inzaghi. Ci sono intanto le probabili formazioni. Sulla gara hanno espresso la loro opinione gli ex Dino Zoff e Bruno Giordano.

NAPOLI – In casa Napoli intanto non arrivano belle notizie. Dopo il forfait di Abiol e Hysai si aggiunge il brutto infortunio di Goulham.

LAZIO – Il giorno dopo la cena benefica organizzata da Suor Paola, Ciro Immobile, ospite della serata insieme ai compagni de Vrij e Neto, commenta sui social la gara contro il Napoli. Intano gli agenti di Felipe Anderson sono pronti a smentire qualsiasi voce di mercato direttamente dal profilo Facebook del calciatore. Sono arrivate anche le dichiarazioni dell’agente di Luis Alberto che tranquillizzano i tifosi biancocelesti. Prosegue la preparazione a Formello in vista della gara e intanto la partita di campionato tra Spal e Lazio è stata quella più seguita nel mese di gennaio su Twitter. Giorno particolarmente felice per Ederson che vince la sua gara più importante ed intanto è stato comunicato l’orario ufficiale della partita di Coppa Italia contro il Milan. E a proposito dei rossoneri Gattuso dice la sua su Biglia. Simone Perilli non dimentica la Lazio mentre Allison si complimenta con la squadra di Inzaghi che presto affronterà anche l’impegna in Europa League. Sulla gara si è espresso anche il patron Becalia.

ALTRE NEWS – Mentre è stato respinto il ricorso dell’Atalanta per il caso di razzismo che l’ha vista coinvolta, 14 ultras della Lazio rischiano il processo per il caso degli adesivi antisemiti. Presente anche la Lazio in una speciale classifica stilata sulle finali di coppa giocate; torna l’appuntamento con l’NBA e anche oggi il consueto appuntamento con la rubrica “Senti chi parla…della Lazio”. Spunta intanto un retroscena in Nazionale e Marcello Lippi dice la sua su Inzaghi e sulla delusione azzurra.

M.L.