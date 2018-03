Lazio, 5 partite senza vittorie: l’ultima volta nel 2013

FCSB LAZIO STATISTICHE – La sconfitta a Bucarest contro l’FCSB è stata la quinta partita consecutiva senza ottenere i tre punti per la Lazio di Simone Inzaghi. Per il tecnico piacentino è un’assoluta novità, dopo un girone di andata condotto ai limiti della perfezione: più in generale i biancocelesti non conoscevano una striscia negativa così lunga dal 2013.

L’ULTIMA VOLTA – L’ultima serie di 5 partite senza vittorie fu infatti tra il 29 settembre 2013 e il 24 ottobre, quando sulla panchina della Lazio sedeva mister Petkovic. Più nel dettaglio le partite furono le seguenti:

– Sassuolo-Lazio 2-2;

– Trabzonspor-Lazio 3-3;

– Lazio-Fiorentina 0-0;

– Atalanta-Lazio 2-1;

– Apollon Limassol-Lazio 0-0.

Marco Barbaliscia