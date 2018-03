Lazio, chi di gol perisce… di gol ferisce! Difensori goleador, comandano Bastos e De Vrij

LAZIO DIFENSORI GOLEADOR BASTOS E DE VRIJ – La Lazio subisce tanti gol, troppi forse: con i 4 presi dal Napoli sabato scorso, la retroguardia biancoceleste ha incassato 33 gol in campionato, più del doppio dei partenopei e della Juventus. Eppure, invertendo uno dei modi di dire più famosi in Italia, chi di gol perisce… di gol ferisce! I difensori di Inzaghi, infatti, sono tra i più prolifici non solo della Serie A ma anche a livello europeo.

I NUMERI – Con la rete realizzata al San Paolo, Stefan De Vrij si è portato a 4 gol stagionali, raggiungendo Bastos come miglior marcatore del pacchetto arretrato. In Serie A solo Koulibaly vanta ugual segnature, mentre a livello europeo, Marcos Alonso (6) e Naldo (5) sono gli unici ad aver fatto meglio dei due laziali.

Marco Barbaliscia