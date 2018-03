Lazio-Milan, quanti duelli: da Strakosha-Donnarumma a Luis Alberto-Suso. La sfida ai raggi X

COPPA ITALIA LAZIO MILAN DUELLI – Ci siamo: questa sera conosceremo i nomi delle due squadre che accederanno alla finale di Coppa Italia. Juventus-Atalanta e Lazio-Milan le semifinali, delle due sicuramente la seconda sarà la più affascinante e dall’esito incerto. Al di la del momento di forma e della storia dei due club, Inzaghi e Gattuso stanno valorizzando gli elementi delle loro rose: ecco perché, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono tanti i duelli interessanti che vedremo stasera in mezzo al campo.

STRAKOSHA-DONNARUMMA – Iniziamo dai portieri: Strakosha e Donnarumma sono due giovani tra i migliori a livello europeo. Decisivi nella semifinale di andata, il milanista ancora non ha subito gol in questa edizione di Coppa Italia. Thomas, invece, ha preso un gol ininfluente contro il Cittadella ma un mese fa a ‘San Siro’ fu decisivo su Cutrone: la speranza è che anche questa sera possa mantenere inviolata la porta.

LEIVA-BIGLIA – E’ forse il duello più atteso tra il passato della Lazio ed il futuro: il brasiliano è arrivato a Roma in un clima di trepidazione, con i biancocelesti che si sentivano persi dopo l’addio di Biglia. Leiva, invece, si è calato subito nel ruolo e, da campione, ha subito vinto una Supercoppa e poi è diventato un inamovibile: 33 presenze su 38 partite giocate e prestazioni sempre sopra la sufficienza. Oggi si troverà di fronte l’argentino, rinato con la cura Gattuso e con il dente avvelenato.

IMMOBILE-BONUCCI – Ai tempi della Juventus non c’era storia: era difficilissimo segnare alla difesa bianconera e spesso Immobile ha sbattuto sul muro eretto da Chiellini e Bonucci. Ma da quando il centrale è passato al Milan la musica è cambiata: Ciro ha segnato tre gol nella gara di andata di campionato, Leo è nervoso quando c’è da giocare contro il napoletano. Un duello aperto e dall’esito impronosticabile: ne vedremo delle belle.

LUIS-SUSO – Sulla trequarti un confronto tutto spagnolo tra il laziale Luis Alberto e il milanista Suso. Entrambi nati in Andalusia, i due cercano gloria per convincere il ct della Spagna Lopetegui a convocarli per il prossimo Mondiale in Russia. Il biancoceleste ha potuto riposare grazie all’exploit di Felipe Anderson, il milanista sempre titolare: chissà che le rotazioni di Inzaghi non possano risultare decisive questa sera.

Marco Barbaliscia