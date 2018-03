Lazio, quanto vale l’Europa League? I possibili guadagni sino alla Finale

LAZIO EUROPA LEAGUE INCASSI – L’Europa League è una competizione da onorare dall’inizio alla fine: Simone Inzaghi ha fatto di questa frase uno dei suoi slogan preferiti. E in effetti la Lazio ha faticato molto per guadagnarsi un posto in Europa ed i risultati conseguiti nel girone di qualificazione hanno solo aumentato le speranze di vedere i biancocelesti andare più avanti possibile. Ma non è solo una questione di campo: più si va avanti nella competizione e maggiori sono le entrate monetarie extra.

I GUADAGNI CON L’EUROPA LEAGUE – Ogni singola vittoria, un pareggio e, ovviamente, il passaggio di un turno, comportano per le casse delle società guadagni considerevoli. Fino ad oggi la Lazio ha raccolto più di 5 milioni di euro dalla competizione europea: 360mila euro per ogni vittoria e 120mila per i pareggi ai quali si aggiunge il premio per essersi qualificata come prima nel girone. Inoltre, più si va avanti e maggiori sono i ricavi: l’approdo ai quarti vale 1 milione, le semifinali 1,6 milioni. La finale garantisce ai vincitori 6,5 milioni e 3,5 a chi la perde. Se andiamo a sommare tutte le cifre, la Lazio arriverebbe circa a 20 milioni di euro se vincesse l’Europa League, un totale che comprende premi, diritti tv e probabili incassi al botteghino. Un ‘gruzzuletto’ niente male per preparare al meglio la prossima stagione.

Marco Barbaliscia