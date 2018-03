Lazio, squadra che vince… si cambia! 16 diversi terzetti difensivi schierati da Inzaghi sino ad oggi

LAZIO FCSB INZAGHI SCELTE DIFESA – Simone Inzaghi è un allenatore a cui piace sperimentare sempre nuove tattiche: il tecnico piacentino sta dimostrando grande coraggio nella scelta dei giocatori da mandare in campo in ogni partita. Mentre a centrocampo e in attacco le gerarchie sembrano però essere stabilite, la difesa è ancora un tabù ed Inzaghi continua a cambiare interpreti alla ricerca della soluzione migliore.

16 DIFFERENTI TERZETTI – Lo schema non si cambia: 3-5-2 (o 3-5-1-1 se preferite). Ma in difesa Simone Inzaghi ha schierato ben 16 terzetti differenti da inizio stagione su 37 partite disputate tra campionato e coppe. Ieri sera, nella partita contro l’FCSB, è arrivato un inedito con Patric, De Vrij e Caceres in campo insieme per la prima volta. L’entrata in campo di Bastos al posto dell’uruguaiano infortunato ha ulteriormente modificato la difesa. La sensazione è che non si tratti di semplice turnover o gestione delle forze: Inzaghi deve ancora trovare il difensore che gli dia le giuste garanzie da affiancare a De Vrij e Radu, loro si due punti fermi.

LE SOLUZIONI – C’è anche da dire che i giocatori a disposizione del tecnico piacentino sono duttili e con caratteristiche differenti. Bastos è un difensore fisico, abile anche in zona gol, Patric garantisce più velocità mentre Wallace è bravo ad impostare l’azione dalle retrovie. Caceres, così come Luiz Felipe, rappresenta un vero jolly, utilizzabile in più posizioni nella difesa a tre. Simone Inzaghi ha la possibilità di scegliere gli uomini migliori a seconda dell’avversario che ha di fronte e del tipo di gioco che vuole disegnare in campo. La speranza è quella di vedere sempre meno errori individuali: la Lazio ha l’obbligo di subire meno gol se vuole veder concretizzarsi gli obiettivi che le classifiche attuali mostrano essere alla portata.

