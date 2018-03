Napoli-Lazio, bomber a confronto: Mertens segna più di Immobile negli scontri diretti

NAPOLI LAZIO BOMBER MERTENS IMMOBILE – Napoli-Lazio sarà anche l’occasione per vedere a confronto due talenti del nostro campionato: da una parte Dries Mertens, dall’altra Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, attualmente capocannoniere della Serie A con 20 gol, vuole tornare a segnare: l’ultima gioia a Ferrara il giorno dell’Epifania; Mertens, dal canto suo, è arrivato sino a qui a 13 reti ma sta vivendo un momento di forma migliore rispetto al biancoceleste.

IL MOMENTO DI DRIES – Mertens, infatti, ha sempre messo il suo sigillo nelle vittorie del Napoli in questo girone di ritorno: esclusa la prima contro il Verona, l’attaccante belga ha realizzato il gol vittoria contro l’Atalanta, una doppietta al Bologna e infine una spettacolare rete contro il Benevento nello scorso turno. Contro la Lazio potrebbe segnare per la terza partita di fila, considerando che con i biancocelesti ha una buona tradizione: due gol e prestazioni sempre altisonanti, considerando anche la rete realizzata nella gara di andata.

CIRO CONTRO IL ‘SUO’ NAPOLI – Differente, invece, la situazione che riguarda l’attaccante della Lazio: Immobile non segna dal poker realizzato contro la Spal il 6 gennaio e le sue prestazioni sembrano essere caratterizzate da un’eccessiva agitazione, una rabbia sportiva che il numero 17 vuole trasformare in gol il prima possibile. Contro il Napoli, però, Ciro ha realizzato solo una rete in carriera, con la maglia del Genoa, e nessuna, invece, con l’aquila sul petto. E’ il momento di invertire la rotta, sia per il bomber che per la Lazio, abituata ad offrire grandi prestazioni al San Paolo nelle ultime stagioni.

Marco Barbaliscia