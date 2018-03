A Formello prove anti-Milan, Inzaghi punta sui tifosi. Milinkovic compie 23 anni e fa gola alle big, Mauricio saluta

NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 27 febbraio, la giornata inizia con un bel ricordo per i laziali: che rimonta con Negro e Di Matteo. Dal passato ai giorni nostri: tanti auguri Sergej Milinkovic! Il ‘Sergente’ compie oggi 23 anni. Anche la società e i compagni dedicano messaggi e post al serbo.

LAZIO-MILAN – Dopo i meritati auguri al centrocampista è tempo però di concentrarsi sugli impegni di campo: domani si gioca la semifinale di Coppa Italia. Peruzzi crede nel passaggio del turno mentre il tecnico Simone Inzaghi punta sui tifosi per vincere. Dopo lo stop di ieri causa neve, oggi le squadre si sono potute allenare: il Milan potrebbe partire con Kalinic dall’inizio, qui le probabili formazioni di entrambe le compagini. Per i bookmaker la Lazio è favorita, sicuramente sarà fondamentale l’apporto della Curva Nord: per il momento 25mila biglietti venduti. Per chi non potrà recarsi allo stadio c’è la possibilità di seguire il match in televisione, anche dall’estero. Tante le notizie sul match di domani: chiudiamo con un paio di interviste di due rossoneri dal cuore biancoceleste: Romagnoli si dice tifoso della Lazio, l’agente di Biglia fa chiarezza sul presunto post del centrocampista apparso sui social, in esclusiva ai nostri microfoni.

CALCIOMERCATO – Non solo campo: nonostante il mercato sia chiuso ormai da un mese sono tante le voci che circolano in ambiente Lazio. Il nome più caldo è quello di Milinkovic, su di lui forte il PSG mentre il Barcellona si defila. Per il ‘Sergente’, comunque, servono almeno 200 milioni: a confermarlo l’agente in esclusiva ai microfoni di lazionews.eu. Chi parte è invece Mauricio, destinazione Legia Varsavia mentre Marchetti continua ad allenarsi, nonostante la neve.

LE ALTRE NEWS – Il giudice sportivo rifila due giornate a Marusic che salterà la Juventus, appuntamento a cui rischia di mancare anche Higuain per infortunio. Mignogna rilancia la class action, ma la Lazio senza il VAR avrebbe solo un punto in più in classifica. Cambiano le regole UEFA, mentre Colantuono è a rischio sulla panchina della Salernitana. La Lazio si gode Luiz Felipe, Cannavaro parla della Nazionale e di Buffon.

Marco Barbaliscia