La neve ritarda la preparazione in vista del Milan, mercoledì arbitra Rocchi. Kezman rassicura su Milinkovic

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 26 febbraio, i romani si svegliano sotto una romantica nevicata: i fiocchi cadono copiosi sulla capitale per tutta la mattina: scuole chiuse anche domani. Anche i giocatori della Lazio sono colpiti dallo spettacolo invernale e sui social postano foto divertenti con le rispettive famiglie.

SASSUOLO-LAZIO – In casa biancoceleste si festeggia la vittoria in campionato contro il Sassuolo: Immobile e Milinkovic mattatori della gara: l’attaccante napoletano è arrivato a 6 gol in una settimana, il serbo è il più giovane centrocampista goleador della Lazio. Simone Inzaghi si può dire contento: sono tornati risultati e bel gioco nel momento chiave della stagione. Mercoledì, infatti, ci sarà già l’appuntamento con la semifinale di Coppa Italia.

LAZIO-MILAN – La neve impedisce ai rossoneri e ai biancocelesti di svolgere gli allenamenti: solo palestra per tutti. Intanto arriva la designazione per la gara di mercoledì: sarà Rocchi l’arbitro della semifinale, al VAR Irrati. I biancocelesti non sono stati molto fortunati negli ultimi incontri diretti dai due fischietti. Gattuso e Kessié presentano la sfida contro la Lazio ma domani, giorno di vigilia, non ci saranno le conferenze stampa dei due allenatori.

CALCIOMERCATO – L’agente di Milinkovic, intercettato in esclusiva dalla redazione di lazionews.eu, fa il punto della situazione sul serbo mentre sfuma Balbuena per il post De Vrij. Luiz Felipe garantisce fedeltà alla Lazio, l’Atletico Madrid di Simeone perde due talenti che volano in Cina. Sirene napoletane, invece, per il fuori rosa Marchetti.

LE ALTRE NEWS – Tanti auguri Gaia: lady Inzaghi compie 35 anni! Il ct della Nazionale Di Biagio fa il punto della situazione sui prossimi convocati mentre la Juventus recupera Higuain per la sfida contro la Lazio di domenica. Il Presidente della Dinamo Kiev parla dei biancocelesti e i bookmakers cambiano le quote per le squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League. Come ogni lunedì il nostro approfondimento sui laziali in prestito in altre società. Lutto in casa Inter: i nerazzurri piangono la scomparsa di Gian Marco Moratti.

Marco Barbaliscia