Vigilia di Cagliari-Lazio, Inzaghi conferma Felipe titolare. La Primavera perde ancora, parole da leader di Miceli

NEWS DELLA GIORNATA – Sabato 10 marzo, la giornata inizia con un ricordo: è il 2016, il gol di Parolo permette alla Lazio di pareggiare con lo Sparta Praga. Due anni fa, come oggi, i biancocelesti sono chiamati alla rimonta nella gara di ritorno per passare il turno.

CAGLIARI-LAZIO – Ma prima della Dinamo Kiev (partita nella quale i tifosi della Lazio non potranno essere presenti) la truppa di Inzaghi deve pensare al campionato: oggi è infatti giorno di vigilia di Cagliari-Lazio. L’allenatore piacentino, in conferenza stampa, si dice preoccupato del buon momento di forma dei sardi, mentre Diego Lopez vuole una prova di carattere dai suoi. L’allenamento a Formello fa pensare a Luis Alberto titolare e Milinkovic in panchina mentre il Cagliari dirama già la lista dei convocati. Domani, in occasione del match, doveroso minuto di silenzio e lutto al braccio per ricordare Davide Astori.

LAZIO PRIMAVERA – Mentre la prima squadra, come detto, giocherà domani la sua partita di campionato, oggi la Primavera era impegnata nella difficile trasferta contro il Milan. Non basta Miceli ai giovani aquilotti che escono sconfitti per 2 a 1: al termine della gara è lo stesso capitano biancoceleste a suonare la carica. Mister Bonacina chiede più personalità mentre i rossoneri sono contenti della prestazione. Non va bene neanche all’Under 17 capitolina, sconfitta ed eliminata nel torneo ‘Città di Arco’.

LE ALTRE NEWS – Felipe Anderson rilascia una bella intervista e si dice voglioso di continuare la sua esperienza in biancoceleste anche in futuro; nel presente la Lazio di Inzaghi deve uscire dalla crisi. La Serbia convoca Milinkovic per le amichevoli della nazionale, Immobile studia il nuovo pallone della Serie A per continuare la striscia positiva di realizzazioni stagionali. Crespo torna sulla partenza di Nesta dalla Lazio, Luis Alberto è vicino alla famiglia del piccolo Gabriel, bambino di 8 anni scomparso nelle campagne di Almeria. Finiamo con alcune notizie di cronaca: in Inghilterra torna l’incubo ‘Hooligans’, a Roma un uomo si suicida sotto un treno della Metro B. Pausa weekend: ecco tutti gli appuntamenti della capitale per grandi e bambini!

