Sassuolo-Lazio, doppietta per Milinkovic e nuovi record per il serbo

SASSUOLO LAZIO MILINKOVIC RECORD – Era uno degli uomini più attesi nella sfida del pomeriggio tra Sassuolo e Lazio: Sergej Milinkovic, a riposo giovedì contro l’FCSB, ha disputato una partita sontuosa realizzando una doppietta. E’ la terza volta per il serbo in campionato, la quarta stagionale considerando anche quella realizzata in Europa League contro il Nizza, sempre in trasferta. Il centrocampista biancoceleste ha raggiunto un nuovo record: è il giocatore più giovane ad aver realizzato 9 gol nei cinque massimi campionati europei. Nessuno come il ‘Sergente’, sempre più uomo chiave e miglior marcatore dei laziali, alle spalle di Ciro Immobile.

SERGEJ COME PAVEL – In casa Lazio, inoltre, Milinkovic raggiunge Pavel Nedved nella classifica dei migliori centrocampisti goleador di una singola stagione e supera Veron e Stefano Fiore in questa speciale classifica.