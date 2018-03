OCCHIO AL FISCHIETTO. Ancora Banti per la Lazio: precedenti da codice rosso

OCCHIO AL FISCHIETTO – Sarà il Sig. Luca Banti della sezione di Livorno l’arbitro di Lazio-Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata di campionato e in programma sabato prossimo, alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma. Il fischietto toscano, che ha diretto i biancocelesti meno di un mese fa nella trasferta al San Paolo di Napoli, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Vuoto, dal IV Uomo Damato, dal VAR Irrati e dall’AVAR Peretti.

PRECEDENTI – I precedenti incroci tra Banti e la Lazio non sorridono alla formazione biancoceleste: il fischietto livornese arbitrerà i capitolini per la ventiduesima volta in carriera ed il bilancio, sinora, recita 7 vittorie, 3 pareggi ed 11 sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro il Napoli (4-1) lo scorso 10 febbraio.

Giordano Grassi