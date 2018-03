OCCHIO AL FISCHIETTO. Lazio-Milan: arbitra Rocchi, Irrati al Var

LAZIO MILAN COPPA ITALIA – Archiviata la pratica col Sassuolo e riconquistato il terzo posto, la Lazio è chiamata all’impegno infrasettimanale contro il Milan: all’Olimpico verrà infatti decisa la finalista di Coppa Italia. A dirigere il match valido per la semifinale di ritorno ed in programma per mercoledì 28 febbraio alle ore 20:45 sarà Gianluca Rocchi (sez. Firenze).

I PRECEDENTI – Il direttore di gara toscano ha diretto la Lazio in ben 36 occasioni: il bilancio sorride ai biancocelesti, che hanno vinto in 15 gare, hanno pareggiato 8 volte perdendo 13 partite.

STAGIONE – In questa stagione Rocchi ha arbitrato la formazione biancoceleste nella terza giornata di campionato (Lazio-Milan 4-1), il derby romano vinto dai giallorossi 2-1, ed il match disputato il 30 dicembre scorso al Giuseppe Meazza di Milano contro l’Inter terminato a reti inviolate.

DESIGNAZIONE ARBITRALE – Di seguito il resto della designazione arbitrale:

Assistenti: Valeriani – Lo Cicero IV Uomo: Tagliavento

V.A.R.: Irrati, A.V.A.R.: Paganessi.

A.M.