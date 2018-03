Oltre il risultato, Lulic capitano coraggioso

APPROFONDIMENTO LAZIO LULIC – Un gladiatore. Questo è Senad Lulic, capitano coraggioso di un gruppo da lodare a prescindere, nonostante le due sconfitte consecutive, maturate in maniera a dir poco sanguinosa. Il tuttocampista bosniaco ha corso, ha battagliato, ha tamponato, ha fatto salire la squadra quando serviva, l’ha aiutata a respirare nei momenti di bisogno e, cosa più importante, non ha mai tirato indietro la gamba, mostrando ai compagni qual è lo spirito giusto per raggiungere i traguardi che, con questo potenziale, è lecito credere di poter perseguire.

IL RUOLO – Lulic, nell’inedito ruolo da esterno destro di centrocampo, si è ritrovato per 90 minuti tondi, quelli concessigli da Simone Inzaghi prima di regalargli la standing ovation di tutto l’Olimpico, a duellare a più riprese e a fasi alterne con i vari Asamoah, Matuidi, Mandzukic, poi anche Alex Sandro, contenendo e ripartendo, in una partita tatticamente bloccata, che non ha generato sentimenti forti agli amanti del bel calcio, ma che tanto ha donato dal punto di vista dell’orgoglio, del carattere e del senso di appartenenza.

I NUMERI – In questo clima di battaglia, Lulic ha indossato l’elmetto ed impugnato la baionetta, vincendo il 66,7% dei contrasti ed il 58,3% dei duelli, perdendo quattro volte il controllo della sfera e recuperandolo sei, con un’andatura media in sprint a 29,78 Km/h (il 7° in campo). Quattro sono stati i falli fatti e due quelli subiti, ma Senad non ha ci ha messo soltanto sostanza: 68 palloni giocati, in una squadra col 45% di possesso sono tanta roba, così come il 78,9% di precisione nei passaggi.

Giordano Grassi