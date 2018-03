Tra rabbia post-Juve e orgoglio pre-Dinamo. Inzaghi pensa al turn-over. Ancora tante lacrime per Astori

NEWS DELLA GIORNATA – La giornata biancoceleste si apre con lo splendido ricordo del derby deciso da Beppe Signori nel 1994, stimolo in più ad affrontare col piglio giusto la non irresistibile Dinamo Kiev, giovedì, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo slovacco Kruzliak sarà l’arbitro dell’incontro. Canigiani, intanto, fa il punto sulle promozioni in atto.

LAZIO – DINAMO – Studia un turn-over ragionato, Simone Inzaghi, senza tuttavia stravolgere il modulo. Ne sapremo di più domani, quando il mister parlerà in conferenza. In campionato, la Dinamo vince e chiude seconda in attesa dei play-off, ma Kedziora ci crede e non esclude un interesse della Lazio nei suoi confronti. Ad ogni modo, tanta allegria nel gruppo, su tutti Anderson, autore di un gran gol in allenamento, Leiva e Luiz Felipe.

LAZIO-JUVENTUS – Nonostante il match europeo sia imminente, tiene ancora banco in casa Lazio la gara persa con la Juventus. Pesa il rigore negato, così come sottolineato da Di Marzio, Stendardo, Makinwa, Mele, Filardi e Rambaudi. Lucida l’analisi di Farris. Per Nicchi, è in bilico il futuro del VAR. Milinkovic, intanto, viene eletto miglior biancoceleste del mese.

CALCIOMERCATO – Giornata intensa e raffica di nomi in entrata: tante soluzione per il post-de Vrij, da Reyes a Godin, da Romagnoli a Dekker. Si riaccendono, intanto, le sirene cinesi per Immobile, puntualmente silenziate da Lotito.

ASTORI – Il mondo del calcio è ancora scosso dalla tragica scomparsa di Davide Astori, ma c’è chi è dovuto tornare a giocare, come il Perugia, che lo ha fatto con una maglia commemorativa per l’ormai ex capitano della Fiorentina. Iniziativa che bisserà domenica il Benevento, proprio in casa della formazione viola, la quale, così come il Cagliari, ha ritirato la maglia numero 13. Tante lacrime oggi per i compagni di squadra. Sulla vicenda Astori, oltre Malagò, si è espresso anche il dott. Ivo Pulcini.

Giordano Grassi