Rozzi, dal Real Madrid alla Primavera della Lazio, passando per la B: la lunga Odissea di Antonio

APPROFONDIMENTO ANTONIO ROZZI – Sembrava davvero un predestinato Antonio Rozzi, tanto da esordire in Serie A non ancora 18enne, subentrando a Tommaso Rocchi contro il Milan nel 2012. Lo stesso anno arriva anche la prima apparizione su un campo internazionale, nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Lazio e Atletico Madrid.

ROZZI REAL MADRID – Nel 2013 si interessa ad Antonio Rozzi il Real Madrid Castilla, seconda squadra dei blancos. Così, Antonio, fa le valigie e vola in Spagna in prestito. I tifosi biancocelesti, che lo considerano un beniamino, ci rimangono male perché speravano facesse il grande salto e gli dedicano persino uno striscione in Curva Nord: “Antonio, il numero 9 ti aspetta”. Nel girone d’andata con il Real Madrid Rozzi gioca solo 10 partite e in quello di ritorno non viene mai convocato.

ROZZI SERIE B E LEGA PRO – A fine stagione, nel 2014, Rozzi passa in prestito al Bari che milita in Serie B. Anche questa volta la fortuna sembra non essere dalla sua parte: gioca solo 9 partite, senza mai segnare. Nel gennaio 2015 Rozzi passa alla Virtus Entella sempre in prestito. A fine stagione registra solamente 6 presenze senza mai andare in gol. Ad agosto l’attaccante passa in prestito alla Virtus Lanciano, registrando solo una presenza. Finisce poi alla Robur Siena, in Lega Pro. Nel 2016 arriva l’ennesimo prestito: Rozzi, che non vuole rescindere il contratto con la Lazio, finisce alla Lupa Roma. Anche questa volta finisce la stagione senza reti e a fine campionato torna alla Lazio. Nel luglio 2017 è la volta dell’Ungheria: Rozzi svolge un periodo di prova con l’Haladas, squadra militante nella massima serie. Convince la società, ma l’accordo con la Lazio non va a buon fine. Ad agosto va in prova alla Pistoiese in Serie C, ma dopo poco tempo fa ritorno a Roma e viene messo fuori rosa dalla società.

ROZZI LAZIO PRIMAVERA – Il 20 gennaio 2018 Antonio viene chiamato da mister Bonatti a guidare l’attacco della Primavera biancoceleste. Così, 6 anni dopo l’esordio in Serie A e in Europa League, l’attaccante torna a giocare con i colori che ama, ma non in prima squadra. Dopo l’esonero di Bonatti e l’arrivo di Bonacina sulla panchina biancoceleste, Rozzi continua la sua avventura con i ragazzi della Lazio. Pur essendo classe 1994, quindi molto più grande rispetto ai suoi compagni, Rozzi è una pedina importante nel gioco della Primavera. Nel match valido per la 20esima giornata di Campionato contro il Napoli, Rozzi mette finalmente a segno un gol che da troppo tempo non arrivava. Nonostante la sconfitta per 2-1, per l’attaccante è un giorno particolare.

ANTONIO ROZZI LAZIO – Il grande salto per Rozzi non è ancora arrivato, e forse a 24 anni non arriverà più. Dopo le grandi speranze con gli esordi in Serie A e Europa non ancora maggiorenne e dopo il Real Madrid, la lenta discesa: la Serie B, la Lega Pro, il ritorno alla Lazio e la fine che nessun giocatore vorrebbe mai fare, essendo messo fuori rosa. Nonostante la dolorosa Odissea e i grandi sogni infranti, Rozzi si è subito messo a disposizione di Bonatti e Bonacina poi, cercando di raggiungere una salvezza con la Primavera ormai sempre più lontana.

Josephine Carinci