Simone Inzaghi si affida a “Mister Europa”

APPROFONDIMENTO LAZIO NANI – Senza Luis Alberto, non convocato, e con Immobile e Felipe Anderson in panchina, l’attacco biancoceleste, stasera, sarà nelle mani di Caicedo e, soprattutto, Luis Nani. Grandi aspettative sono riposte proprio sul fantasista lusitano che, in carriera, tra Champions ed Europa League, ha giocato 83 partite, mettendo a referto 10 gol e ben 15 assist. L’ex Manchester United è certamente l’unico uomo in rosa dal pedigree internazionale, lui che ha alzato al cielo una Coppa dalle Grandi Orecchie ed un Europeo con la Nazionale portoghese. Nonostante ciò, ha faticato ad imporsi in questa prima parte di stagione. Così, Simone Inzaghi, gli ha affidato le chiavi della squadra nel palcoscenico in cui è solito esaltarsi: l’Europa.

Giordano Grassi