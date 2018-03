Tare racconta i suoi segreti. Milinkovic rischia la prova tv. Ambiente carico per Lazio-Juve

NEWS DELLA GIORNATA – La giornata della Lazio si apre come di consueto con un ricordo: una bella vittoria contro la Fiorentina, la terza esterna per Reja.

LAZIO JUVE – Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia è tempo di ripartire. Domani all’Olimpico ci sarà la Juventus. Oggi a Formello Inzaghi ha provato quelli che saranno gli interpreti della gara di domani. Per la Juventus mancheranno giocatori importanti come Higuain. Lo stesso Allegri in conferenza stampa ha parlato dell’assenza del Pipita, che verrà “colmata” dal ritorno in campo di Dybala. Come ha detto lo stesso Marotta, Higuain non è in condizione di giocare è la Juve preferisce aspettarlo. I bookmakers sono dalla parte della Juve, che ha più chance di vincere. Come ha ricordato Inzaghi in conferenza però, la Lazio ha già battuto i bianconeri ben due volte in questa stagione. L’ultima volta che la Lazio ha vinto per tre volte consecutive contro la Juve è stata molto tempo fa. Molti tifosi della Vecchia Signora sono attesti all’Olimpico, tanto che anche la Sud è stata aperta per gli ospiti. Per la sfida sono stati venduti 35.000 biglietti, ma Canigiani ha dichiarato che si punta alle 40.000 presenze. Anche Torre Annunziata, che spera nello scudetto del Napoli, domani tiferà Lazio. La gara sarà speciale anche per molti ex, tra i quali Jugovic. Secondo il giornalista Anastasi, i biancocelesti se la giocheranno con la Juventus. Anche per Renato Buso la Lazio non parte sconfitta, anzi… In particolare Immobile può far male. Anche per Ciccio Graziani gli uomini di Inzaghi possono battere la Juventus. Marco Parolo è davvero carico in vista della gara: sa che sarà difficile, ma la Lazio non molla. Caceres invece non ci sarà, ma anche lui ha voluto caricare la squadra. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

LAZIO DINAMO – Si avvicina la sfida di Europa League tra Lazio e Dinamo Kiev, che potrà essere vista in tv. Oggi è partita la vendita dei tagliandi: per le donne c’è una promozione speciale. Per Szabò, ex allenatore degli ucraini, passerà la Lazio.

CALCIOMERCATO – Milinkovic continua ad essere corteggiato da mezza Europa. Tra i tanti, anche Torricelli lo ha elogiato. Alla Juve piace davvero molto il giocatore, ma ha un prezzo troppo alto che potrebbe spingere Marotta a lasciarlo stare. Se dovesse partire, la Lazio ha già messo gli occhi sul suo possibile sostituito. Anche per de Vrij Tare, che oggi si è raccontato in una lunga intervista, avrebbe già pronto l’erede. Il difensore molto probabilmente andrà all’Inter.

LAZIO – Milinkovic rischia la prova tv: nella partita con il Milan il serbo avrebbe sputato contro due giocatori rossoneri. Materazzi ha fatto i complimenti alla Lazio e in particolar modo al suo attacco.

ALTRE NEWS – Raiola vuole riportare Balotelli in Italia: lo ha proposto ad un club della Serie A. Continuano le polemiche per lo stadio a Tor di Valle: Zingaretti ha risposto alle accuse di Pallotta. L’8 marzo a Roma si fermano scuole e trasporti: ci sarà uno sciopero. Non si conosce ancora il futuro del Var ai Mondiali, anche se molto probabilmente ci sarà. Oltre il Var, ci sarà anche la droga: i tifosi potranno infatti portare sostanze stupefacenti allo stadio.

Josephine Carinci