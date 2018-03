Tra Europa e Coppa Italia, testa al Sassuolo. Inzaghi in conferenza chiede continuità. Tutte su Milinkovic

NEWS DELLA GIORNATA – Archiviato il successo sulla Steaua, per buona pace del tecnico rumeno Dica, la Lazio si rituffa sul campionato. Sulla strada dei capitolini c’è il Sassuolo, poi si potrà tornare a pensare alla Coppa Italia (Gattuso scalpita) ed all’Europa League. Dall’urna di Nyon è uscita la Dinamo Kiev e in Ucraina Kadar promette battaglia. Anche Kravchenko dà fiducia ai propri connazionali, mentre Tare spegne facili entusiasmi. Chi vuole andare avanti è Inzaghi, che punta ad un incredibile record.

SASSUOLO-LAZIO – La coppia Immobile-Anderson ha dato spettacolo giovedì e Simone Inzaghi è seriamente intenzionato ad affidare ancora a loro due le chiavi dell’attacco. Grossi problemi per Iachini, elencati anche in conferenza, tanto in chiave infortunati/acciaccati, quanto per i risultati: ancora zero vittorie nel 2018. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, pertanto, il nemico numero uno sarà il maltempo. Pochi i dubbi per il doppio ex Sforzini. Ovazione della Curva Nord, che non potrà partire alla volta dell’Emilia, per i propri beniamini alla stazione Termini.

CALCIOMERCATO – Ancora poco chiara la posizione di Nani, che intanto viene celebrato sui social dal Manchester United, sua ex squadra. Canali Internet molto cari anche a Patric. I Red Devils, intanto, così come PSG, Juventus, Inter e, soprattutto, Real Madrid sono pronti a follie per assicurarsi le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic. Si parte da 100 milioni.

ALTRE NOTIZIE – Mentre sedici anni fa la Lazio piegava l’Atalanta a Bergamo, la compagine biancoceleste festeggia oggi il compleanno di Farris, braccio destro di Inzaghi. Continua la class action dell’avvocato Gian Luca Mignogna, mentre scatta una petizione per i parcheggi nei pressi dello stadio Olimpico. Mario Balotelli, intanto, si avvicina a grandi falcate al ritorno in Nazionale. Chi rischia di perderla, invece, è Federico Bernardeschi: l’esterno juventino è a rischio operazione e con tutta probabilità salterà il match fra i bianconeri e la Lazio.

Giordano Grassi